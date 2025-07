L’Istituto nazionale di geologia e Vulcanologia ha registrato il movimento tellurico poco dopo le 17. Non si registrano al momento danni a cose o persone

Un terremoto di magnitudo 3.3 è avvenuto a 5 km a est del comune di Molochio, in pieno Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. La scossa è stata avvertita alle 17.07 con epicentro a 17 chilometri di profondità.

Non si registrano al momento danni a cose o persone.

Il movimento tellurico registrato dall’Istituto nazionale di geologia e Vulcanologia nel Reggino segue quelli censiti negli ultimi due giorni, e più precisamente la scossa delle e 13,30, di magnitudo 4,8, sulle coste greche ioniche, quella delle 3 di questa notte nel mare Tirreno a largo di Gioia Tauro, di magnitudo 2. Ed ancora il terremoto delle 20 di ieri sera registrato a Francavilla Angitola, nel Vibonese, di magnitudo 2.4; quello di un’ora prima di magnitudo 2,1 nel golfo di Sant’Eufemia ed un’altra di quasi 24 ore fa di magnitudo 4.7 avvertito nel mare Ionio meridionale.