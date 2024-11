Una scossa di terremoto si è verificata questa mattina alle ore 10.52 nello Stretto di Messina. Il sisma è stato chiaramente avvertito nella città di Reggio Calabria, provocando non poco spavento tra gli abitanti. La magnitudo è stata di 2,9 e l'epicentro ad una profondità di 8 chilometri. Questi i dati forniti dalla Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

L'epicentro del terremoto, in mare, è in corrispondenza del territorio di Pentimele, proprio a poca distanza dal porto di Reggio Calabria. Non si registrerebbero danni a cose o persone, ma solo una grande paura. Al punto che sono tante le persone che si sono portate in strada subito dopo la scossa. Il movimento tellurico è stato avvertito anche a Messina.