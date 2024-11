Un giovane tropeano di 24 anni, Attilio Mamone, è morto questo pomeriggio in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 40 nel territorio di Pienza, in provincia di Siena. Secondo una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiava la vittima, una Toyota Land Cruiser, sarebbe finita in una scarpata e il ragazzo sarebbe morto sul colpo nonostante i soccorsi. Sul mezzo si trovava un altro giovane, un 20enne residente a Zurigo che si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Siena. Mamone era nato a Tropea dove aveva frequentato le scuole superiori, ma si era poi trasferito a Chianciano ed era titolare di un wine bar a Montepulciano.