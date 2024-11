Funzionario comunale, è indagato per concorso esterno e corruzione nell’ambito dell’operazione che ha portato a sei arresti

Indagato per concorso esterno e corruzione il funzionario comunale Peter Battaglia, fratello del consigliere regionale Domenico. E' quanto emerge dall'inchiesta denominata "Thalassa" che oggi ha portato all'arresto di sei persone. Avrebbe emesso provvedimenti a favore delle cosche diventando anche mediatore nei rapporti con l'esterno degli appartenenti alla ‘ndrangheta e di coloro che dovevano acquistare gli immobili. In cambio avrebbe ottenuto anche due unità immobiliari. Per quanto concerne le esigenze cautelari (era stata chiesta per lui la misura cautelare) non sono state ritenute sussistenti per il tempo trascorso dalle condotte contestate.

