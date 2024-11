Autocarro in fiamme lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto vibonese e a poca distanza dallo svincolo di Sant’Onofrio. La cabina del mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, è stata avvolta dalle fiamme mentre il camion stava percorrendo il tratto in salita successivo il viadotto autostradale che sovrasta Pizzo. Il conducente, accortosi per tempo dell’incendio, è riuscito fortunatamente ad arrestare la marcia e ad abbandonare il veicolo allontanandosi per dare l’allarme. Sul posto è rapidamente intervenuto personale dell’Anas, che ha provveduto a segnalare il mezzo fermo ai veicoli che sopraggiungevano, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale di Vibo Valentia. Il traffico, non particolarmente intenso, è stato temporaneamente interrotto.