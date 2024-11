Non ci sono vittime. L'incidente è avvenuto lungo la statale 106 all'altezza del bivio di Sibari a Bruscate Grande nel comune di Cassano Jonio. La signora è stata trasferita al nosocomio di Rossano per accertamenti

Autoarticolato invade la corsia opposta e travolge un’autovettura. Un rocambolesco incidente si è verificato pochi minuti fa all’altezza del bivio di Sibari, in località Bruscate grande, nel Comune di Cassano Ionio, lungo la Statale 106. Da una prima e sommaria ricostruzione della dinamica, pare che il conducente del Tir, che viaggiava in direzione sud, abbia perso il controllo del mezzo e sia finito lungo la corsia nord travolgendo l’utilitaria, una Fita Panda, a bordo della quale viaggiava una donna in attesa. La vettura è finita sotto il camion ed è stato un miracolo che non ci siano state vittime.

La signora è stata subito trasferita presso l’ospedale Spoke di Rossano per gli accertamenti del caso e soprattutto per valutare le condizioni del feto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Trebisacce che hanno dapprima tratto la donna in salvo dalle lamiere e che ora stanno effettuando tutti i rilievi del caso. Tempestivo anche il soccorso dei sanitari del 118 di Trebisacce e Cassano Jonio, giunti sul luogo dell’incidente sia con le autoambulanze che con l’automedica.