Il ministro Piantedosi ha relazionato sui contatti intercorsi con i prefetti. Intanto Fedralog commenta la convocazione del Cdm di domani: «Importante sviluppo che arriva dopo i presidi»

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto in serata una riunione di governo a Palazzo Chigi sul tema dell'autotrasporto e dei blocchi autostradali presenti in diverse regioni del sud Italia. Spiegano fonti di Palazzo Chigi riportate da Ansa, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha relazionato sui contatti intercorsi con i prefetti dei territori interessati dai blocchi stradali.

Il Viminale è attivo per decongestionare la viabilità e garantire la continuità dei rifornimenti, in particolare le merci di prima necessità, assicurando la distribuzione dei generi alimentari e, nella giornata odierna, anche la consegna dei farmaci.

Nella mattinata di domani è stato inoltre convocato un consiglio dei ministri d’urgenza che adotterà misure straordinarie per il settore dell’autotrasporto e dell’agricoltura, due tra i principali settori colpiti dal caro carburante e in stato di agitazione da diverse settimane in Calabria.

Nel frattempo, Fedralog in serata ha deciso di sospendere lo sciopero del settore che va avanti dallo scorso venerdì 16 ottobre. La mobilitazione ha provocato pesanti disagi in tutta la regione per effetto delle difficoltà di approvvigionamento. La federazione dell’autotrasporto così commenta la notizia della convocazione di domani del Cdm: «Un importante sviluppo che arriva anche a seguito delle manifestazioni e dei presidi promossi da Fedralog in questi giorni, che hanno portato all'attenzione del Governo le difficoltà della nostra categoria».