A Tortora una cinquantina di persone tra autotrasportatori, cittadini, studenti e commercianti mantengono alta l’attenzione dopo lo stop al fermo dei camion in Calabria

La sospensione del fermo degli autotrasportatori in Calabria non ferma la mobilitazione nel Tirreno cosentino. A Tortora, una cinquantina di persone tra autotrasportatori, cittadini, studenti, commercianti e professionisti del territorio stanno portando avanti una manifestazione spontanea lungo la Statale 18, nello stesso punto in cui fino a ieri era attivo il presidio della protesta dei Tir.

I manifestanti, a intervalli, occupano la carreggiata, provocando rallentamenti alla circolazione per alcuni minuti. Non vengono bloccati in modo permanente i camion in transito. Sul posto sono presenti carabinieri e polizia per garantire la sicurezza delle persone e la regolarità del traffico.

La mobilitazione di stamani viene considerata una prosecuzione delle iniziative dei giorni scorsi, dopo la sospensione del fermo in Calabria annunciata ieri dalla Federazione regionale della logistica (Fedralog). «In maniera pacifica, vogliamo mantenere alta l'attenzione su tutti i temi della protesta del settore trasporti e sulle conseguenze del caro vita per i cittadini», sostengono i manifestanti.