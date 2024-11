Drammatico incidente in autostrada all'altezza di Morano Calabro. Sul posto Anas e forze dell'ordine per il ripristino della viabilità

È deceduto l'autista del tir carico di derrate alimentari che si è ribaltato nei pressi dello svincolo di Morano Calabro dell'A2, autostrada del Mediterraneo, in provincia di Cosenza. La vittima era di nazionalità ucraina e lavorava alle dipendenze di una società del Vibonese.

Inizialmente le condizioni dell'uomo, che dopo l'incidente autonomo era rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo pesante, non erano apparse gravi. In un primo momento, infatti, era riuscito a comunicare con i soccorritori ma successivamente non ha più risposto alle sollecitazioni. Sul luogo dell'incidente, oltre all'elisoccorso con i sanitari del 118, sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco provenienti dalla sede di Cosenza e dal distaccamento di Castrovillari che hanno lavorato in sospensione per estrarre nel più breve tempo possibile l'uomo dalle lamiere accartocciate della cabina di guida.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pesante impattando più volte prima di arrestarsi tra le lamiere del guardrail posti su un viadotto. La cabina di guida del camion, che trasportava derrate alimentari, è rimasta sospesa tra le due corsie autostradali.

Il traffico ha subito rallentamenti ed è stato deviato con uscita obbligatoria e rientro per tutti i veicoli in direzione sud nello svincolo di Morano Calabro. In direzione nord sono state chiuse le rampe di uscita e di ingresso. Sul posto sono presenti la Polstrada per i rilievi e le squadre Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza allo scopo di permettere il recupero del mezzo pesante e consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Terminate alle ore 18.15 circa le operazioni per estrarre il conducente dalle lamiere del mezzo incidentato. Lo stesso affidato al personale sanitario del Suem118 che ne accertava il decesso.