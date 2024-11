Ospiti del programma condotto da Pasquale Motta: Marilina Intrieri, ex Garante per l’infanzia Regione Calabria, Arturo Bova, presidente Commissione antindrangheta Regione Calabria, e in collegamento da Roma, Antonio Marziale Garante per l’infanzia

La fiction “Liberi di Scegliere”, ha rilanciato le iniziative intorno alla questione di togliere la patria potestà ai genitori ‘ndranghetisti. Oggi alle 15:00 in diretta a Pubblica Piazza sul canale 19 di LaC ne discuteranno Marilina Intrieri, ex Garante per l’infanzia Regione Calabria, Arturo Bova, Presidente Commissione antindrangheta Regione Calabria e in collegamento da Roma, Antonio Marziale, Garante per l’infanzia. Conduce Pasquale Motta direttore Lacnews24.it

La replica della puntata andrà in onda stasera alle 23:30 sempre sul canale 19 di LaC. Per chi volesse seguire in diretta streaming si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it.

Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080