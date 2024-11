Fenomeni nevosi hanno interessato nelle scorse ore i principali rilievi montuosi della provincia di Cosenza. Nella città bruzia diverse le segnalazioni dei cittadini per scantinati e locali a livello strada allagati

Copiosa nevicata questa notte su Camigliatello Silano (foto a destra) e, più in generale, su tutto l’altopiano. La coltre ha imbiancato strade e boschi regalando il consueto paesaggio incantato. Le webcam poste a rilevare i fenomeni atmosferici hanno documentato il tutto e permesso, anche a chi non si trova in loco, di ammirare lo spettacolo naturale. Imbianchate Lorica e Monte Botte Donato.

Il fenomeno ha interessato in maniera addirittura più intensa anche il Pollino, i cui comuni si sono ritrovati sotto la neve anche a 900 metri.

Maltempo a Cosenza

Piccoli smottamenti in zone già colpite da dissesto idrogeologico a Cosenza a causa delle incessanti piogge. La pioggia ha anche reso impraticabile l'accesso al liceo classico Bernardino Telesio, a due passi dal teatro Rendano, con la scalinata che è diventata una vera e propria cascata. Diverse le segnalazioni dei cittadini ai vigili del fuoco soprattutto per scantinati e locali a livello strada allagati. Continua a leggere su cosenzachannel.it