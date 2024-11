I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, insieme alle unità cinofile antidroga dello Squadrone Cacciatori di Vibo Valentia, nel corso di uno specifico servizio coordinato di controllo del territorio, hanno arrestato un 25enne ed un 24enne, entrambi residenti a Torretta di Crucoli.

Nello specifico, in seguito a una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto, nell’abitazione del 25enne, in una stanza adibita a serra, 780 grammi di marijuana e una bilancia elettronica di precisione. Nell’abitazione del 24enne, invece, è stato rinvenuto un chilogrammo di marijuana, in parte suddivisa in dosi. La sostanza stupefacente e il materiale per la coltivazione sono stati sottoposti a sequestro.