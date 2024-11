Tra i morti del drammatico naufragio si Crotone c'è anche una giovane giocatrice di hockey pachistana. Ne danno notizia i media di Islamabad. Shahida Raza, 27 anni, originaria di Quetta, aveva giocato a hockey per il Pakistan, ricoprendo il ruolo di capitano, a livello internazionale e a calcio a livello nazionale, con il Balochistan United.

Fonti vicine alla sua famiglia e riprese da Adnk, hanno raccontato che la ragazza stava attraversando un periodo difficile, dopo aver divorziato ed essere rimasta sola a crescere la figlia, che non era con lei sul barcone partito dalla Turchia. Per questo aveva deciso di lasciare il Paese d'origine per tentare una nuova vita in Europa.