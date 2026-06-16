Un finto blitz delle forze dell'ordine per appropriarsi di droga per 280mila euro. È la truffa orchestrata dai camorristi napoletani e riuscita ai danni dei vertici sudamericani dell'organizzazione criminale che dal Sudamerica faceva arrivare in Italia ingenti quantitativi di cocaina.

I camorristi misero così le mani su 10 chilogrammi di cocaina appena consegnati dai colombiani. Ma la cosa non si chiuse così. Per recuperare il carico o il denaro, il cartello ha attivato i propri canali diplomatico-criminali, organizzando summit in Campania per dirimere la questione. Il che avvalora, secondo i carabinieri che hanno condotto l'indagine, la caratura criminale del cartello. Cartello che aveva una spiccata propensione alla violenza.

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Traffico di cocaina tra il Sudamerica e l’Italia, arresti anche in Calabria: otto persone in carcere

Redazione Cronaca
Traffico di cocaina tra il Sudamerica e l’Italia, arresti anche in Calabria: otto persone in carcere

Per il recupero dei crediti della droga, il vertice colombiano pianificava rapimenti (noleggiando appartamenti in cui rinchiudere i debitori), l'uso di mazze da baseball e armi da fuoco. Le intercettazioni hanno inoltre confermato l'esistenza di legami diretti tra gli indagati e i vertici dei "Los Choneros", la più potente e sanguinaria fazione criminale dell'Ecuador. Significativa del modo di operare dell'organizzazione anche la scoperta, da parte dei carabinieri, di un laboratorio adibito a raffineria clandestina nelle campagne di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria): oltre a presse idrauliche, stampi e forni a microonde, sono stati rinvenuti oltre 500 kg di miscele destinate verosimilmente ad abbassare la purezza della droga per moltiplicarne i profitti.