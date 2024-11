Individuato un garage utilizzato come laboratorio dove era custodita tutta la strumentazione necessaria al confezionamento delle dosi

Personale del Commissariato di Gioia Tauro della Polizia di Stato ha arrestato, in esecuzione di ordinanze del gip di Reggio Calabria su richiesta della Dda, tre uomini per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e reati in materia di armi. Gli arrestati sono Salvatore Infantino, di 30 anni, già detenuto, Francesco Iannì (37), già noto alle forze dell'ordine e Vincenzo Condello (26), tutti di Gioia Tauro. Dalle indagini è emersa l'esistenza, nel centro di Gioia Tauro, di un'organizzazione dedita allo spaccio di cocaina e hascisc.



Le indagini sono state avviate dopo il sequestro di 250 e 308 grammi di cocaina, operato dalla polizia nell'aprile del 2015, con l'individuazione di un garage attrezzato come un laboratorio e nella disponibilità dei tre arrestati. Nel locale era custodita la strumentazione necessaria al confezionamento delle dosi, tra cui bilancini di precisione e diluenti per la cocaina, oltre ad armi e munizioni.