La Polizia di Stato, in stretto raccordo con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, ha eseguito un mandato di arresto emesso dall'Autorità giudiziaria pakistana nei confronti di tre cittadini di quel Paese, indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I provvedimenti sono stati convalidati dalle Corti d'Appello con il coordinamento delle Procure generali competenti.

L'operazione, svolta dagli investigatori del Servizio centrale operativo e delle Squadre mobili di Torino, Catanzaro e Brescia, ha interessato contemporaneamente le province dove i tre uomini sono stati localizzati, tratti in arresto e posti a disposizione dell'Autorità giudiziaria italiana per lo svolgimento del procedimento estradizionale.

Nel corso dell'indagine è emerso il coinvolgimento degli arrestati nel traffico di migranti che partiti dal Pakistan, venivano fatti transitare dalla Libia, sulla rotta del Mediterraneo centrale, per fare ingresso illegale in Unione Europea, in particolare dalle coste italiane e greche. Il gruppo criminale pakistano sarebbe stato collegato anche a due gravi episodi di naufragio.

Il primo sarebbe avvenuto nel febbraio del 2023 a largo delle coste libiche, quando un barchino in ferro del tutto privo di dispositivi di salvataggio e di sicurezza, diretto verso l'Italia, si sarebbe ribaltato a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Il secondo sarebbe avvenuto nel giugno 2023 in acque sar greche. In quel caso l'imbarcazione, nell'ambito di un viaggio organizzato dal gruppo investigato, tra cui i tre arrestati, sarebbe partita dalla Libia il 18 giugno 2023 e si sarebbe ribaltata a largo delle coste di Pylos, causando la morte di numerosi cittadini pakistani.

Nel corso dell'indagine, inoltre, sarebbe emersa anche la capacità del gruppo criminale e dei tre indagati tratti in arresto, di procurare visti lavorativi in assenza dei requisiti previsti dalla legge, quindi in violazione del decreto flussi, per i cittadini pakistani entrati illegalmente nell'Unione Europea.