I soggetti fermati sono stati coinvolti nell’ambito dell’operazione antidroga denominata “Vulcano” che lo scorso 14 luglio ha portato a diversi arresti e al sequestro di oltre 80 chili di cocaina

Una maxi operazione antidroga eseguita dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del Comando Provinciale di Napoli, in provincia di Reggio Calabria e di Napoli, ha portato all’esecuzione di 15 i provvedimenti cautelari personali che hanno portato a disarticolare un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina per conto delle cosche di ‘ndrangheta Molè, Piromalli, Alvaro, Crea e Pesce.

I soggetti arrestati sono stati coinvolti nell’ambito dell’operazione antidroga denominata “Vulcano” svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria, culminata lo scorso 14 luglio con l’esecuzione di 12 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto e il sequestro di oltre 80 Kg di cocaina purissima rinvenuta all’interno di uno degli oltre 1500 containers imbarcati sulla nave mercantile “MSC Poh Lin” - sottoposta a sequestro e a perquisizione dai finanzieri - attraccata presso lo scalo portuale gioiese il 7 luglio 2016.

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso appositi provvedimenti cautelari,nei confronti dei seguenti soggetti, già destinatari del provvedimento di fermo di indiziato di delitto:

I nomi:

Zito Michele, 41 anni - custodia cautelare in carcere;

Gioffré Francesco, 42 anni - custodia cautelare in carcere;

Ursida Caterina, 39 anni - custodia cautelare in carcere;

Madaffari Ernesto, 41 anni - custodia cautelare in carcere;

Pavia Antonio, 37 anni - custodia cautelare in carcere;

Cunsolo Rosario, 41 anni - custodia cautelare in carcere;

Nicolaci Giuseppe, 48 anni - custodia cautelare in carcere;

Belcastro Pacifico, 31 anni - custodia cautelare in carcere;

Concas Tomaso, 59 anni - arresti domiciliari;

Di Casola Luigia, 56 anni - arresti domiciliari;

Concas Dayana, 28 anni.

Inoltre, in ragione dei nuovi elementi investigativi relativi ai profili finanziari del traffico illecito, il GIP ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di tre membri del sodalizio criminale:

Manglaviti Giovanni, 52 anni - titolare di fatto di una società esercente l’attività di commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

Scutellà Achille Rocco, 28 anni – già detenuto per altra causa;

Pataffio Giuseppe, 27 anni - già detenuto per altra causa.

I reati contestati - Ai destinatari della misura sono stati contestati, a vario titolo, i reati di acquisto ed importazione di stupefacenti nonché di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga con le aggravanti della transnazionalità e delle modalità e finalità mafiose.