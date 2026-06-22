Il tragico sinistro si era verificato nella notte tra domenica e lunedì. Il giovane, soccorso dal 118 e trasferito d’urgenza all’Annunziata di Cosenza, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate

Una comunità sotto shock e una giovane vita spezzata troppo presto. È morto all'ospedale Annunziata di Cosenza A.G., il sedicenne coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Bisignano. Il giovane è deceduto nelle ultime ore all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove era stato trasportato in condizioni disperate e sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza.

La tragedia ha scosso profondamente l’intera cittadina cratense, dove la notizia della morte del ragazzo si è rapidamente diffusa suscitando dolore e commozione. Per circa ventiquattro ore parenti, amici e conoscenti avevano sperato in un miglioramento delle sue condizioni, apparse però da subito gravissime.

Il tagico impatto si era verificato nei pressi del campo sportivo di Bisignano. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il giovane viaggiava a bordo del proprio scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Panda. Il tragico scontro è stato particolarmente violento e il sedicenne è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri. Dopo le prime cure, il ragazzo era stato trasferito d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove i medici avevano tentato di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le gravi lesioni riportate nell’incidente si sono rivelate fatali.