Tragedia nel Cosentino. Un ragazzo è morto travolto da un treno. Attualmente il traffico sulla linea Salerno-Paola è sospeso dalle 20:30 di questa sera per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di un giovane all'altezza di Cetraro.

Morto un giovane

Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 22enne di origini straniere. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. Ad ogni modo, il treno che in quel momento transitava nei pressi di Cetraro non ha potuto evitare l'impatto e ha colpito in pieno il ragazzo, trascinandolo per alcuni metri. Immediato il decesso. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione che hanno subito avviato le indagini.