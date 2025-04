Una donna di 59 anni è morta carbonizzata nella serata di ieri all’interno della sua abitazione nel centro storico di Rossano. La tragedia si è consumata intorno alle 22 in via Vico Amarelli, in una palazzina a due piani.



Le fiamme hanno avvolto rapidamente l’appartamento. I residenti della zona, notando il fumo, hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza, il personale del 118 e la polizia scientifica.



La donna si trovava da sola in casa. Il suo corpo è stato rinvenuto completamente carbonizzato. I soccorsi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento si ipotizza una causa accidentale. Tuttavia, sono in corso ulteriori accertamenti.



La salma è stata posta sotto sequestro e si trova attualmente all’obitorio dell’ospedale di Rossano. Si è in attesa della disposizione dell’esame autoptico da parte dell’autorità giudiziaria. L’edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Non risultano altre persone coinvolte.