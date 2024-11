Un tifoso è stato colto da infarto sugli spalti del Marulla di Cosenza ed è deceduto poco dopo.

Geppino Spinelli, 75enne tifoso cosentino, è morto sugli spalti dello stadio pochi minuti dopo l'inizio della partita a causa di un infarto. L'intervento immediato dei sanitari si è rivelato inutile. Se ne è andato così uno dei tifosi più impegnati del Cosenza, sempre pronto a seguire la squadra anche in trasferta. La notizia si è diffusa rapidamente dentro lo stadio e ha portato le due tifoserie ad osservare in assoluto silenzio la partita in segno di lutto.



A vincere è stato il Cosenza per 3 a 1 grazie ad Arrigoni, Blondett e La Mantia. Per il Messina ha segnato, il gol del momentaneo pareggio, Burzigotti.