Travolto dalla propria auto. Così è deceduto un uomo M.D., 70 anni, a Crotone nel pomeriggio di oggi. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 17.00 in via dei Delfini, contrada Gabella.

La vettura coinvolta una Alfa Romeo. L’auto era stata parcheggiata in prossimità dell'ingresso di una proprietà quando, per cause in corso di accertamento, ha preso velocità travolgendo il conducente che intento ad aprire il cancello. Il malcapitato è rimasto schiacciato dalla propria auto ed è deceduto sul colpo. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a rimuovere la vettura con ausilio di Autogrù e ad estrarre la salma rimasta incastrata nonché, alla messa in sicurezza del sito.

Sul posto personale del Suem118 che ha constatato il decesso e Polizia di Stato per gli adempimenti di rispettiva competenza.