Il 23enne è stato trasportato in ospedale dove morirà poco dopo il ricovero. Da riscotruire la dinamica dell'incidente

Tragedia a Frascineto, nel Cosentino. Un 23enne è morto investito da una motozzappa mentre lavorava nei campi.

Il giovane è stato trasportato in un primo momento all'ospedale di Castrovillari e successivamente in elisoccorso all'Annunziata di Cosenza. E' deceduto poco dopo l'arrivo a causa delle ferite riportate. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell' incidente.