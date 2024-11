Secondo una prima ricostruzione il treno avrebbe travolto tre giovani, tutti minorenni, mentre passeggiavano su un binario all'altezza del ponte sul fiume Beltrame. Fatale probabilmente una “prova coraggio” trasformatasi poi in tragedia

Tragedia nel Catanzarese. Un treno, che viaggiava in direzione Reggio Calabria, ha travolto tre giovani adolescenti mentre passeggiavano su un binario all'altezza del ponte sul fiume Beltrame a Soverato. Un bambino di 13 anni, Leandro Celia, di Petrizzi è morto sul colpo. Gli altri due giovani, anch'essi minorenni, uno di Petrizzi, l'altro di Soverato, sarebbero illesi. Della presenza di quest'ultimi, inizialmente scappati probabilmente per paura avrebbe riferito il macchinista in evidente stato di choc. Tornati a casa, qui sono stati individuati e interrogati dai Carabinieri.

Sul posto i Vigili del fuoco, il personale del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Soverato che stanno tentando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Potrebbe essere stata fatale una "prova di coraggio". Infatti i tre, tutti tredicenni, secondo una prima ricostruzione avrebbero voluto farsi un selfie con lo sfondo del treno in arrivo, cercando di resistere il più possibile sui binari prima del passaggio del convoglio. Un gioco che però si è trasformato in tragedia.

Presenti anche il medico legale, Isabella Aquila, e il pm di turno, Domenico Assumma.