Incidente mortale nell'area manutenzione mezzi, interna al terminal container, questa mattina al porto di Gioia Tauro. Ancora frammentarie, ma da fonti attendibili e ufficiali, le notizie che trapelano circa una tragedia avvenuta un'ora fa.

A perdere la vita è stato un meccanico, D.Z., impegnato, per conto di una ditta esterna, in lavori di riparazione di uno dei pullman utilizzati dai portuali per raggiungere la banchina adibita al trasbordo dei container.

Secondo quanto trapela, l'uomo sarebbe morto nel corso di una manovra tra due bus.

Da quanto si è appreso, l'operaio - che dunque non era alle dipendenze del terminalista Mct - sarebbe rimasto schiacciato durante una manovra. A nulla sono valsi i soccorsi immediati, hanno riferito alcuni testimoni diretti dell'incidente.

In passato la manutenzione dei mezzi era stata al centro di una esternalizzazione del servizio, anche fra le polemiche, quando la vecchia società che aveva in concessione il terminal ha tagliato sugli investimenti, ritenendo più vantaggioso affidare queste attività a ditte autonome.

Santelli: «Vicinanza alla famiglia»

«Sono profondamente dispiaciuta per il drammatico incidente di questa mattina nell’area portuale di Gioia Tauro, che ha portato all’improvvisa scomparsa di un giovanissimo operaio, impegnato nel suo quotidiano lavoro. Una tragedia che va ad allungare il lungo, silenzioso elenco delle morti bianche e ripropone ancora una volta il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla famiglia tutta la mia vicinanza».

Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

LEGGI ANCHE:

Incidente al porto di Gioia Tauro, Agostinelli: «Attivate procedure di controllo»

Incidente al porto di Gioia Tauro, il ministro De Micheli: «Inaccettabile»