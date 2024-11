«Il cittadino quando si trova in un luogo a rischio deve avere buon senso. Non si può andare con l'infradito però è vero che deve essere aiutato. Io vorrei guide esperte e autorizzate. E' quindi mia intenzione costruire un nuovo sistema di collegamento tra le guide, organizzate dall'ente parco. Se c’è un'allerta meteo naturalmente qualcuno le deve avvisare». Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, intervenendo alla trasmissione 'L'aria che tira' in onda su La7 e parlando della tragedia della gola del Raganello. «Sulla tragedia del Pollino - ha continuato il ministro - ho voluto aprire un'indagine amministrativa per far chiarezza su come sono andate le cose e capire chi doveva fare cosa e tutto il meccanismo gestionale. Le emergenze non le voglio piu' vedere, dobbiamo arrivare prima».

