Il vicepremier: «Tirare in ballo pezzi di Stato attaccandoli per fare polemica politica è qualcosa che non fa bene all'Italia e non fa bene alle istituzioni»

«Voglio fare un saluto particolare non a una persona ma come istituzione che negli ultimi giorni è stato oggetto di attacchi figli di malafede e ignoranza: avere qui l'ammiraglio Nicola Carlone della Guardia Costiera. Loro salvano vite per missione e per lavoro». Lo ha detto il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini all'inaugurazione a Verona della fiera della logistica LetExpo.

«Anche solo pensare che abbiano deciso di non salvare una vita - ha spiegato - significa concepire la politica per quello che io non riesco a fare: domani saremo in consiglio dei ministri a Cutro per costruire, per prevenire, per organizzare, per proteggere, per difendere». Per Salvini «tirare in ballo pezzi di Stato attaccandoli per fare polemica politica è qualcosa che non fa bene all'Italia e non fa bene alle istituzioni».