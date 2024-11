È stato rinvenuto, alle prime luci dell’alba, da personale della Guardia Costiera, insieme ai militari della stazione carabinieri, nel tratto di mare antistante la spiaggia di Belmonte Calabro, il corpo senza vita di un uomo, per il quale erano in corso le ricerche in mare dalla giornata di ieri.

L’uomo, di nazionalità tedesca, 53 anni, nella mattinata di ieri stava facendo il bagno in mare, quando è scomparso dalla vista della moglie. Immediati i soccorsi da parte dell’autorità marittima, che ricevuta la notizia, hanno disposto e coordinato l’impiego di unità navali, di un mezzo aereo AW109 della Guardia di Finanza e di un elicottero AW139 del Corpo delle Capitanerie di porto.