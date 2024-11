L’operaio edile stava lavorando su un'impalcatura al secondo piano di un fabbricato. Indagini in corso

Un uomo è morto in un incidente sul lavoro a Tortora, nel Tirreno cosentino. Stava lavorando su un'impalcatura al secondo piano di un fabbricato e, per cause che sono in corso di accertamento, è precipitato perdendo la vita sul colpo.

Sul posto i carabinieri e polizia di Stato e gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.