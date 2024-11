Dramma a Cervicati, nel Cosentino, dove un imprenditore sessantenne, Franco Giglio, è deceduto in seguito ad un incidente. Stava arando un suo terreno di campagna, in località Perruccio, a bordo di un trattore. Per cause in corso di accertamento il mezzo si è ribaltato. L'uomo è rimasto schiacciato sotto il peso della macchina agricola. I sanitari, intervenuti tempestivamente insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La tragedia si è consumata poco dopo mezzogiorno, lasciando la comunità nello sgomento. Giglio infatti, era persona conosciuta ed apprezzata anche nei comuni limitrofi.