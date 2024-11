Tragico incidente ieri pomeriggio a Petilia Policastro. Un uomo, Salvatore Lazzaro di 74 anni, è stato ritrovato morto in un terreno di sua proprietà. Il corpo presentava diverse ustioni, causate da un incendio di sterpaglie che molto probabilmente lui stesso aveva appiccato per ripulire l’area durante alcuni lavori in campagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato indagini.

Secondo una prima ricostruzione, non vi sarebbero particolari elementi che facciano presupporre che le cause della morte siano diverse da quelle dovute a una fatalità. La vittima stava bruciando rami di ulivo che aveva potato e il fuoco si è propagato sui pantaloni, tanto non permettergli di spegnerle. Sul posto non c’era liquido infiammabile ed è presumibile che abbia acceso il tutto con un accendino.

Ieri sera, la salma, a seguito di ispezione cadaverica più accurata in obitorio, disposta dal pm di turno, Andrea Corvino, è stata restituita ai familiari.