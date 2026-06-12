Tragedia all'alba nel Foggiano, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'automobile mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno insieme ad alcuni amici.

Secondo quanto riferito dall'Ansa, l'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Torre Mileto, a San Nicandro Garganico. Il gruppo di giovani si trovava all'altezza di una curva, a circa un chilometro dal centro abitato, quando un'autovettura li ha raggiunti travolgendo il 17enne.

Stando alle prime informazioni, alla guida del mezzo ci sarebbe stato un altro partecipante alla festa di compleanno. L'impatto è stato particolarmente violento e per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori che hanno tentato ogni manovra possibile per salvargli la vita, ma i tentativi si sono rivelati inutili.

Sulla dinamica dell'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con precisione quanto avvenuto nelle fasi precedenti all'investimento.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di San Nicandro Garganico. La famiglia del ragazzo è molto conosciuta in paese: il padre svolge la professione di consulente del lavoro, mentre la madre è insegnante.