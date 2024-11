Fortunatamente all'interno delle quattro macchine colpite non c'erano persone. Resta da capire quali sono le cause che hanno determinato la caduta

Tragedia sfiorata a Crotone, dove è crollata una gru alta 12 metri in un cantiere edile. Il fatto è avvenuto questa mattina, intorno alle 11, in via Unione Europea, nel popolare quartiere Farina, periferia sud di Crotone.

La grossa gru è improvvisamente crollata al suolo. L'imponente struttura metallica, installata all'interno di un cantiere edile, che tuttavia in questo periodo non era attivo, ha prima sfiorato un edificio adiacente, poi si è abbattuta su alcune auto in sosta nella zona all'interno delle quali per fortuna non c'erano persone.

Quattro le vetture danneggiate dal crollo, una delle quali letteralmente schiacciata dal peso della gru. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura. Gli abitanti del quartiere, alcuni dei quali erano appena usciti di casa al momento del crollo, hanno raccontato di aver sentito un rumore assordante e di aver visto la torre d'acciaio che veniva giù. Resta da capire quali sono le cause che hanno determinato il crollo.