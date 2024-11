La copertura divelta dal vento ha sfiorato il malcapitato che, come si vede nelle immagini, si è salvato all’ultimo secondo. L'episodio a pochi metri dall'abitazione della vittima del maltempo che ieri ha sferzato la Calabria

Epicentro del maltempo che ieri ha funestato l'intera Calabria è stata la fascia ionica. Proprio nella provincia di Crotone, e precisamente a Mesoraca, si è registrato l'unico decesso causato dal forte vento. A pochi passi dall'abitazione in cui si è consumato il dramma, un'altra tragedia è stata però sfiorata. Come ben documentato dal video, un uomo in procinto di entrare in macchina si accorge del collasso del tetto mettendosi miracolosamente in salvo.

Luana Costa