Il corpo dell'anziano 70enne, che pare soffrisse di disturbi psichici, ritrovato senza vita dai familiari

Una persona di Diamante di 70 anni è morta lungo i binari della linea ferroviaria tirrenica, all’altezza dell’abitato di Cirella. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polfer di Paola. Secondo quanto si è appreso l’uomo, che soffriva di disturbi psichici, si sarebbe allontanato dalla sua abitazione di buon mattino e per cause in corso di accertamento si è trovato ad attraversare i binari proprio durante il passaggio di un convoglio. Secondo una sommaria ricostruzione dei fatti ancora al vaglio delle forze dell’ordine, non sarebbe stato investito dalla locomotiva, bensì dai vagoni. Anche per questo il conducente non si sarebbe accorto di nulla. Sono stati i familiari a rinvenire il cadavere.