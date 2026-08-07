L’uomo originario di Rosalì aveva 40 anni: è stato colpito da una scarica mentre collegava alla rete alcune luminarie a Calanna. Inutili i soccorsi del 118, il decesso è stato constatato sul posto

Fabio Calabrò, 40 anni, elettricista, è rimasto folgorato sul lavoro mentre montava delle luminarie nel comune di Calanna. Lo riporta l’Agi.

Originario di Rosalì, frazione a nord di Reggio Calabria, secondo quanto appreso, era intento con altri colleghi a collegare alla rete elettrica le luminarie per conto di un'impresa privata, quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito mortalmente da una scarica. A nulla sono valsi i soccorsi nel tentativo di salvarlo e i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno potuto soltanto dichiarare il decesso.