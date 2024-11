VIDEO | La vettura guidata dall’uomo si è scontrata frontalmente con un’altra auto. Indagini in corso per stabilire la dinamica

Una persona è morta nel tragico impatto tra due auto verificatosi a Marano Marchesato, proprio al confine con il comune di Rende. Si tratta di Giuseppe Savaglio, 85 anni. L’anziano era a bordo di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Mini Cooper sulla quale viaggiavano 2 ragazzi.



Savaglio è deceduto poco dopo lo scontro. I due ragazzi, invece, condotti all’ospedale dell’Annunziata a bordo di un’ambulanza del118, non hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri di Castrolibero. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.