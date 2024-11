Incidente mortale sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, nel territorio comunale di Caccuri, in provincia di Crotone. L'impatto ha coinvolto una moto, il cui conducente ha perso la vita. Il motociclista, per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del veicolo finendo in una scarpata a circa 3 metri dalla sede stradale. Secondo quanto si è appreso si tratta di un 47enne di Cosenza, Giuseppe Deodati.

Sul posto le squadre Anas, le forze dell’ordine e il 118 per la gestione dell’emergenza e il ripristino della normale circolazione. A intervenire anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore e della sede centrale di Crotone. Sono stati loro a recuperare il corpo del motociclista, poi consegnato al personale del Suem 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Nella zona è arrivata anche l'eliambulanza ma ogni soccorso è risultato vano. La Polizia stradale ha svolto i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.