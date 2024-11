Il sinistro si è verificato all’imbocco dell’A2 all'altezza dello svincolo del porto e avrebbe coinvolto diversi mezzi. A perdere la vita una ragazza di 21 anni

Incidente mortale a Reggio Calabria, all’imbocco dell’A2 all’altezza dello svincolo per il porto della città dello Stretto. Nel tragico impatto a perdere la vita una ragazza, Valeria Morabito, 21 anni. Secondo una prima ricostruzione il sinistro avrebbe coinvolto diversi mezzi e in particolar modo un’autovettura andata completamente distrutta. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, presente la Polizia stradale che ha provveduto e chiudere il tratto interessato e deviare il traffico per consentire i rilievi del caso.

Consolato Minniti