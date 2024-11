Il giovane si trovava in sella a uno scooter insieme a un amico quando, per causa ancora in corso di accertamento, è rovinosamente caduto sull'asfalto. I funerali si terranno oggi alle 18:15 a Marcellina

A Santa Maria del Cedro non c'è rassegnazione. La notizia della tragica scomparsa del giovane Vincenzo Celia, 19 anni appena, ha gettato tutti nello sconforto. Per la giornata di oggi il sindaco Ugo Vetere ha proclamato il lutto cittadino e la sospensione di ogni attività durante i funerali, che si terranno alle 18.15 nella chiesa Sacro Cuore di Gesù della frazione Marcellina.

Chi era Vincenzo Celia

Cenzo, così lo chiamavano affettuosamente i suoi amici, era un ragazzo conosciuto e benvoluto da tutti in paese. Giocava a calcio nella squadra Asd Lupi Marcellina, sognava di diventare un grande giornalista e si era diplomato qualche giorno fa. Ieri pomeriggio era in sella a uno scooter insieme a un amico, a poche centinaia di metri da casa, e ha trovato la morte sull'asfalto della ex ss18, appena fuori il ponte Lao, il viadotto che collega la frazione Marcellina a Scalea e Orsomarso. Le dinamiche del sinistro, in cui sono coinvolti anche altri due mezzi, sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma pare che lui viaggiasse sul sedile posteriore. L'amico, che sarebbe stato invece alla guida, è rimasto ferito ma non in modo grave.

Il ricordo della sua scuola

Ieri la notizia della morte si è diffusa rapidamente e in tanti hanno voluto ricordarlo sui social. Tra questi, il dirigente scolastico Graziano Di Pasqua. «La terribile notizia della dipartita del giovanissimo Celia Vincenzo, appena diplomato presso il Lopiano di Cetraro, ci rende attoniti e increduli. La vita spesso è ingiusta perché Vincenzo avrebbe voluto vivere i suoi ardori giovanili con gioia e felicità. Il Dirigente Scolastico, tutti i docenti, il personale amministrativo, i collaboratori, i tecnici e gli studenti esprimono il più vivo cordoglio alla famiglia rivolgendo un pensiero affettuoso a Vincenzo che rappresentava luce e speranza prematuramente tradite».