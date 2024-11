Aveva 80 anni ed era un falegname l'uomo che ha perso la vita poco dopo essere stato investito da un'automobile nella serata di ieri a Soverato. L'incidente si è consumato nella centralissima via Amirante. Il pedone, A. C., queste le iniziali della vittima, è stato travolto da una Fiat Panda guidata da un 69enne e trasportato poi all'ospedale cittadino dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente i Carabinieri per gli accertamenti del caso.