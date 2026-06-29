Una nuova tragedia della strada colpisce il Catanzarese. Samuele Danieli, 20 anni, originario di Borgia, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nelle prime ore di questa mattina in località Fiasco Baldaia, nel territorio di Squillace.

Secondo le prime informazioni, l'incidente si è verificato all’alba. Per cause ancora in fase di accertamento, il giovane è rimasto coinvolto in un violento schianto che si è rivelato fatale. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Nonostante la rapidità dei soccorsi, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano: le gravissime ferite riportate nell’impatto non gli hanno lasciato scampo e il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente e hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica del tragico schianto e chiarirne le cause.

La notizia della scomparsa di Samuele Danieli si è diffusa rapidamente a Borgia, dove il giovane era molto conosciuto, suscitando profondo dolore e commozione anche nella vicina Squillace.