Un 39enne di Tarsia, Stefano Godino, ha perso la vita schiacciato dal trattore a bordo del quale stava rientrando verso casa. L'incidente si è verificato in località San Giuliano. Ancora da chiarire la dinamica del ribaltamento del mezzo agricolo. Alla drammatica sequenza degli eventi ha assistito inerme il padre che lo seguiva a poche centinaia di metri di distanza con l'auto. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia municipale e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Necessario l'ausilio dei vigili del fuoco per liberare il corpo.