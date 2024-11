Il sinistro si è verificato lungo l’A3 tra gli svincoli di Cosenza Nord e Cosenza Sud. Sul posto il personale dell’Anas, del 118 e delle Forze dell’ordine

Un morto e un ferito: è questo il bilancio di un grave incidente stradale verificatosi lungo l’autostrada A3 “Salerno-Reggio Calabria” , in direzione sud. Il traffico risulta attualmente rallentato tra gli svincoli di Cosenza Nord e Cosenza Sud. Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli leggeri.



Sul posto è presente il personale Anas, del 118 e delle Forze dell’ordine per consentire la rimozione dei veicoli incidentati e l’esecuzione dei rilievi, al fine di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.