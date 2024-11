Non è riuscito ad arrivare in ospedale il ciclista di 64 anni rimasto ferito in un incidente nei pressi del bivio di Panaia, comune di Spilinga. L’uomo, di nazionalità tedesca, Reiner Coienziv, è infatti deceduto sull’elisoccorso dove era stato caricato dai sanitari del 118 a causa della gravità delle ferite riportate. Ferita anche la moglie che si trovava a bordo di un’altra bicicletta, anche se non in maniera grave. Molto più serie, invece, le condizioni del 27enne di Coccorino, frazione del comune di Joppolo, non distante dal bivio di Panaia, coinvolto nell’incidente e che si trovava a bordo della moto. Marco Vecchio è stato infatti trasferito in codice rosso in elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria. Sull’incidente hanno avviato indagini i carabinieri della Stazione di Spilinga e della Compagnia di Tropea.