Il sinistro si è verificato lungo la provinciale per Tropea all'altezza di Zungri. Sul posto Carabinieri e sanitari del 118

U n m o r t o e u n f e r i t o t r a s p o r t a t o a l P r o n t o s o c c o r s o d e l l ’ o s p e d a l e d i V i b o V a l e n t i a . È i l b i l a n c i o d e l d r a m m a t i c o i n c i d e n t e s t r a d a l e v e r i f i c a t o s i i n s e r a t a l u n g o l a p r o v i n c i a l e p e r T r o p e a a l l ’ a l t e z z a d e l b i v i o d i Z u n g r i . S e c o n d o u n a p r i m a r i c o s t r u z i o n e d e l l a d i n a m i c a , l ’ a u t o s u l l a q u a l e v i a g g i a v a n o l e p e r s o n e r i m a s t e c o i n v o l t e n e l s i n i s t r o ( d i c u i n o n s i c o n o s c o n o a n c o r a l e g e n e r a l i t à ) è u s c i t a d i s t r a d a d o p o c h e i l c o n d u c e n t e n e h a p e r s o i l c o n t r o l l o p e r c a u s e a n c o r a i n c o r s o d i a c c e r t a m e n t o . S i i p o t i z z a c h e a l l ’ o r i g i n e d e l l ’ i n c i d e n t e v i p o s s a e s s e r e l a p i o g g i a c h e a q u e l l ’ o r a i m p e r v e r s a v a n e l l a z o n a . S u l p o s t o s i s o n o p o r t a t i i s a n i t a r i d e l 1 1 8 c h e h a n n o p r o v v e d u t o a t r a s f e r i r e i l f e r i t o i n o s p e d a l e m e n t r e n o n h a n n o p o t u t o f a r a l t r o c h e c o n s t a t a r e i l d e c e s s o d e l l ’ a l t r o o c c u p a n t e d e l l ’ a u t o . P r e s e n t i a n c h e i c a r a b i n i e r i d e l l a c o m p e t e n t e S t a z i o n e p e r i r i l i e v i d e l c a s o .