Un uomo di 64 anni, F.P. le sue iniziali, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto domenica sera sulla statale 106 alla periferia nord di Bianco.

Secondo quanto si è appreso la vittima a bordo della sua autovettura si stava immettendo sulla statale da una traversa prima di essere travolta da un veicolo che procedeva a velocità sostenuta. Nel sinistro è rimasto ferito anche un bambino, trasportato al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria in gravi condizioni per un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, chiamati a fare piena luce sulla dinamica dell’incidente.

Soltanto pochi giorni fa a Marina di Gioiosa un anziano è stato travolto in pieno centro cittadino, prima di morire in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Episodi che confermano la pericolosità della ormai nota statale della morte, una delle arterie più pericolose del Sud Italia, e che sottolineano la necessità di intervenire con urgenza per la messa in sicurezza al fine di evitare altre tragedie.