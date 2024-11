Un giovane studente universitario ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi nel cosentino, nei pressi di Mongrassano Scalo, lungo la provinciale 241 che collega i centri della media valle del Crati.

Carambola fatale

Emanuele Molinaro, 22 anni di Torano Castello, era a bordo di una Fiat Panda insieme ad altre due persone rimaste ferite e trasportate all’ospedale dell’Annunziata con le ambulanze del 118. Per cause in corso di accertamento il veicolo è sbandato e finito fuori strada. Nella carambola il ragazzo è stato sbalzato fuori dall’auto. L’impatto contro l’asfalto gli è stato fatale.

Sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Per liberare dall’abitacolo gli altri occupanti dell’utilitaria, secondo quanto si è appreso, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica del tragico episodio.