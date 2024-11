Una tragedia ha scosso la comunità di San Demetrio Corone oggi, con la notizia della morte di Daniele Gassoso, 42 anni, originario di Acri. Da quanto si apprende, l'uomo stava svolgendo dei lavori all'interno di un'abitazione, in contrada Iumarino, per conto di una ditta privata. Sarebbe deceduto in seguito a una caduta dal soffitto.

Secondo le prime ipotesi, la vittima avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato dal soffitt attraverso una botola. Avrebbe battuto la testa, morendo sul colpo. Indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Demetrio Corone, insieme a un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso, ma per Daniele Gassoso non c'è stato nulla da fare.

Attualmente, la salma di Gassoso è in procinto di essere trasferita all'obitorio del presidio ospedaliero di Rossano, dove verranno eseguiti ulteriori esami e accertamenti. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari sta valutando le prossime azioni da intraprendere, compresa l'emissione di un provvedimento di sequestro sulla salma e sull'area coinvolta nell'incidente.