Un uomo ha perso la vita in un incidente stradale lungo la statale SS660 di Acri. Secondo una prima ricostruzione l'uomo in sella alla sua moto sarebbe rimasto coinvolto in un incidente autonomo.

A causa dell'incidente la statale è temporaneamente chiusa al traffico la carreggiata, in direzione svincolo SS177 in località Varrise.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.